ZAP: Nedostatok pracovníkov ohrozuje projekty automobiliek

Bratislava 30. júla (TASR) – Na problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily ohrozujúci ďalší rozvoj a rast automobilového sektora upozorňuje Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR intenzívne už niekoľko rokov. V súčasnosti volá aj po okamžitých riešeniach v podobe rekvalifikácií a otvorenia trhu ľuďom z tretích krajín.Zväz bol iniciátorom myšlienky zákona zavádzajúceho duálne stredoškolské vzdelávanie. „uviedol pre TASR jeho generálny sekretár Ján Pribula.Problém vidí aj vo vysokoškolskom vzdelávaní, kde je nevhodná štruktúra a nízka kvalita absolventov.vysvetlil.Akútny stav s nedostatkom pracovnej sily preto treba podľa ZAP riešiť doplnkovými spôsobmi a krátkodobými opatreniami. Sú nimi rekvalifikácia a otvorenie trhu práce ľuďom z tretích krajín. Miera nezamestnanosti je totiž historicky najnižšia a osoby bez práce sú zväčša ťažko zamestnateľné, pretože nemajú pracovné návyky.Zväz v spolupráci so zástupcami ďalších zamestnávateľských zoskupení vypracoval štúdiu, ako by sa mali rekvalifikácie v priemysle urýchlene naštartovať. Zadefinoval potrebné odbornosti, znalosti a zručnosti, čo a v akom rozsahu by mali ľudia ovládať, aby boli použiteľní na trhu práce a koľko by to mohlo stáť. Rezort práce však podľa Pribulu vzhľadom na kritickosť situácie v tejto veci podnikol zatiaľ len veľmi málo.zdôraznil.V priebehu nasledujúcich troch či štyroch rokov bude automobilový priemysel podľa ZAP potrebovať 14.000 nových pracovníkov. Zo škôl ich pritom vyjde najviac 4000, zvyšok musia firmy získať práve rekvalifikáciami alebo otvorením trhu práce.pýta sa Pribula. Dodal, že úradníci na ministerstvách si neuvedomujú, aké dôsledky môže mať tento problém pre hospodársky rast a budúcu dôveryhodnosť Slovenska v očiach investorov.Za jedno z riešení považuje ZAP aj podporu mobility pracovnej sily zo strany štátu napríklad infraštruktúrnymi projektmi, ako je rekonštrukcia železničných tratí a ciest v súvisiacich regiónoch, či budovaním nájomných bytov. S nástupom štvrtej automobilky v Nitre očakáva prirodzený presun ľudí medzi závodmi v Bratislave, Trnave a Žiline.