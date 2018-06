Západné krajiny musia nájsť miesto pre 122 mil. ton plastového odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Portland 21. júna (TASR) - Rozhodnutie Číny o zákaze dovozu plastového odpadu zo zvyšku sveta, ktoré platí od 31. decembra 2017, spôsobuje v rozvinutom svete hromadenie najrozšírenejšieho materiálu na planéte.Skupina amerických vedcov sa pokúsila vyčísliť dosah čínskeho rozhodnutia na globálny vývoj plastového odpadu. Zistili, že krajiny budú musieť do roka 2030 nájsť umiestnenie pre viac než 122 miliónov ton plastov. Bohaté štáty, ako USA, Japonsko a Nemecko, dlhé roky posielali plastový odpad do Číny, ktorá už nechce byť svetovou skládkou. Štúdia prišla k záveru, že Čína od roka 1992 prijala viac než 116 miliónov ton plastov, čo predstavuje hmotnosť vyše 300 budov Empire State Building.Čína tak prinútila rozvinutý svet premyslieť si ďalší postup. Budú musieť oveľa viac zvažovať, čo budú recyklovať, a najmä prehodnotiť opätovné použitie plastov.uviedla spoluautorka štúdie Amy Brooksová.Od uvalenia čínskeho zákazu mnohé ďalšie krajiny, napríklad Thajsko, Vietnam alebo Malajzia, zaznamenali prudký nárast dovozu odpadu a v súčasnosti zvažujú podobné zákazy ako Čína. Štúdia ilustruje, že plasty, ktorých existujú rôzne druhy a majú rozsiahle použitie, je oveľa ťažšie zrecyklovať než iné materiály ako sklo alebo hliník.Riaditeľka geológie a environmentálnych vied na Štátnej univerzite New York Sherri Masonová zdôrazňuje, že mnohí spotrebitelia sa snažia recyklovať plastové produkty, ktoré sa v podstate nedajú recyklovať. Jedno z riešení vidí v zmenšení druhov plastov a ich použitia pre výrobu produktov.varuje Masonová.Čínsky zákaz dovozu pritiahol pozornosť recyklačného priemyslu v USA. Národná recyklačná koalícia vo svojom vyhlásení v polovici mája uviedla, že musia zásadne zmeniť nielen spôsob komunikácie s verejnosťou, ale aj zber a spracovanie recyklovateľných materiálov.povedala výkonná riaditeľka koalície Marjorie Grieková.