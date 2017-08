Západný Balkán patrí podľa Penceho k Západu

Na snímke Mike Pence a Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Podgorica 2. augusta (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence dnes na návšteve Čiernej Hory povedal, že Spojené štáty "nemajú malých spojencov" a cenia si spojenectvo s týmto najnovším členom Severoatlantickej aliancie. Vyhlásil tiež, že západný Balkán patrí k Západu.Čierna Hora, ktorá tento rok napriek hnevu Moskvy vstúpila do NATO, je treťou Penceovou zastávkou na jeho ceste po Európe, zameranej na vyjadrenie podpory krajinám, ktoré sa cítia ohrozené ruským vplyvom, píše agentúra AP.vyhlásil Pence.Viceprezident USA dodal:Pence označil členstvo Čiernej Hory v aliancii za "historický úspech" pre túto krajinu, ktorá v turbulentnom balkánskom regióne bývala tradične spojencom Ruska.Ešte v utorok po príchode do Podgorice vyzdvihol "poprednú úlohu" Čiernej Hory pri ochrane stability a bezpečnosti regiónu západného Balkánu. Odvaha tohto štátu "vo fáze ruského tlaku bola inšpiráciou" pre svet, uviedol Pence na večeri s čiernohorským premiérom Duškom Markovičom.Okrem Markoviča bude dnes americký hosť oficiálne rokovať aj s čiernohorským prezidentom Filipom Vujanovičom. Na programe má aj stretnutie s premiérmi tzv. Jadranskej charty, združenia, ktoré vytvorili USA v roku 2003 s Albánskom, Macedónskom a Chorvátskom na podporu ich vstupu do NATO. Čierna Hora a Bosna a Hercegovina sa k charte pripojili v roku 2008. Srbsko, Slovinsko a Kosovo majú v tomto združení štatút pozorovateľov.