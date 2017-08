Zápas Arsenalu a Leicesteru priniesol ofenzívny futbal

Alexandre Lacazette Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. augusta (TASR) - Otvárací duel sezóny bol reklamou na Premier League. Dramatický súboj medzi londýnskym Arsenalom a majstrom spred dvoch rokov Leicestrom City sa skončil lepšie pre domácich, ktorí vďaka záverečnému obratu zvíťazili tesne 4:3. Zápas priniesol ofenzívny futbal, ostré súboje, pekné akcie a hlavne množstvo gólov.Vynikajúcu premiéru v Anglicku zažil útočník Arsenalu Alexandre Lacazette, ktorý otvoril skóre už v druhej minúte svojho pôsobenia v Premier League presnou hlavičkou k ľavej žrdi.povedal pre l'Equipe dvadsaťšesťročný kanonier, ktorý prišiel do Londýna za 60 miliónov eur.uviedol tréner "kanonierov" Arsene Wenger.Ten nemohol byť príliš spokojný s nasledujúcim dianím na ihrisku. Už o tri minúty totiž vyťahoval loptu zo siete aj brankár Petr Čech, po rohu sa presadil Šindži Okazaki a v 29. minúte poslal hostí do vedenia kanonier Jamie Vardy. Ešte do polčasu stihol vyrovnať Danny Welbeck, ale v 56. minúte skóroval opäť Vardy.uviedol Vardy.Aktívnejší Arsenal si v ďalšom priebehu vypracoval viacero nádejných šancí, no nedarilo sa mu presne zakončiť. To prišlo až so striedajúcimi Aaronom Ramseym a Olivierom Giroudom, ktorí v rozpätí 83. a 85. minúty zariadili triumf domácich. Pre Arsenal to bol iba druhý víťazný duel 1. kola za posledných osem rokov.povedal Giroud.pochvaľoval si Wenger.V sobotu je na programe sedem zápasov, v nedeľu sa otváracie kolo dohrá dvoma súbojmi.