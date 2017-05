Zápas Slovákov s Lotyšmi sa zapíše do histórie, pre tento dôvod

Na snímke kapitán slovenskej reprezentácie Vladimír Dravecký (vľavo) v rozhovore s rozhodcom po vylúčení Tomáša Matouška v zápase Lotyšsko - Slovensko v základnej A-skupine MS v ľadovom hokeji v Kolíne nad Rýnom 7. mája 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Kolín 7. mája (TASR) - Zápas A-skupiny hokejových MS medzi Lotyšskom a Slovenskom vošiel do histórie.Vôbec prvýkrát boli na svetovom šampionáte mikrofóny rozhodcov použité tak, že prenášali zvuk priamo do haly. Diváci v Lanxess aréne tak mali možnosť počuť komunikáciu arbitrov s časomierou i s hráčmi.Zápas s historickou novinkou rozhodovali hlavní arbitri Roman Gofman z Ruska a Anssi Salonen z Fínska. Úplne prvé rozhodnutie, ktoré mohli diváci nielen vidieť, ale aj počuť, bolo vylúčenie Tomáša Matoušeka na 5 minút a do konca zápasu na začiatku siedmej minúty.