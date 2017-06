Zápas SR - Anglicko povedie litovský rozhodca Mažeika

Na snímke slovenskí fanúšikovia v zápase Poľsko - Slovensko na ME vo futbale do 21 rokov 16. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lublin 17. júna (TASR) - Pondelňajší zápas Slovensko - Anglicko (18.00 h v Kielciach) na európskom futbalovom šampionáte futbalistov do 21 rokov povedie litovský rozhodca Gediminas Mažeika.Na čiarach mu budú pomáhať krajania Vytautas Šimkus a Vytenis Kazlauskas. V úlohe bránkových arbitrov sa predstavia Donatas Rumšas a Robertas Valikonis, náhradným štvrtým rozhodcom bude Holanďan Joost van Zuilen. Informoval portál uefa.com. Mladí Slováci vstúpili do zápolení v A-skupine piatkovým víťazstvom 2:1 nad domácim Poľskom. Angličania na úvod remizovali so Švédmi 0:0.