Zápasenie: Horváth aj Soós prehrali a musia čakať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky MS:



do 72 kg - predkolo:



Denis Horváth (SR) - Christoph Burger (Rak.) 4:2



osemfinále:



Denis Horváth (SR) - Alexandar Maksimovič (Srb.) 0:8



do 97 kg - predkolo:



Tamás Soós (SR) - Orxan Nurijev (Arm.) 0:8

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kaspijsk 1. mája (TASR) - Slovenským zápasníkom sa v utorok na MS v ruskom Kaspijsku nedarilo. V kategórii do 72 kilogramov najskôr Denis Horváth síce zdolal Rakúšana Christopha Burgera 4:2, no potom prehral v osemfinále so srbským zápasníkom Alexandarom Maksimovičom 0:8. V hmotnosti do 97 kg zdolal Orxan Nurijev z Arménska v predkole Tamása Soósa rovnako 8:0.Obaja slovenskí reprezentanti si teraz musia počkať, či sa ich premožitelia dostanú do finále, v tom prípade dostanú šancu zabojovať v repasáži.