Zápasník Soós má v kategórii do 130 kg dve prehry

Novi Sad 6. mája (TASR) - Slovenský zápasník v grécko-rímskom štýle Tamás Soós zaznamenal na ME v srbskom Novom Sade v hmotnostnej kategórii do 130 kg dve prehry. Najprv v 1. kole nestačil na Turka Rizu Kayaalpa, ktorému podľahol 0:8 (techn. prevaha súpera). Kayaalp ho následne potiahol do repasáže, kde ale Soós rovnakým výsledkom prehral s Gruzíncom Levanom Arabulim. Na žinenkách v Novom Sade sa predstaví ešte jeden slovenský klasik Leoš Drmola (71 kg).