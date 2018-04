Zapletal: Smrkovský bol veľmi blízky spolupracovník a partner Dubčeka

Na snímke z 28. decembra 1989 Alexander Dubček doma. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Tento týždeň vstúpila do kinodistribúcie historická dráma Dubček venovaná politikovi a štátnikovi, ktorý koncom 60. rokov 20. storočia stál na čele mnohých významných spoločenských zmien v Československu. Prvý hraný film o osobnosti Alexandra Dubčeka a kľúčových momentoch roku 1968 nakrútil režisér Laco Halama podľa scenára, pod ktorý sa podpísali Viliam Klimáček a Ľuboš Jurík, ten je tiež autorom námetu.Hlavnú postavu autora idey "socializmu s ľudskou tvárou" stvárnil český herec slovenského pôvodu Adrian Jastraban. Dubčekovu manželku Táňa Radeva, Gustáva Husáka si zahral Stano Kráľ, Leonida Brežneva ukrajinský herec Volodymir Nečeperenko. V úlohe Josefa Smrkovského, ktorý patril k aktérom Pražskej jari, bol predsedom Národného zhromaždenia, a spolu s ďalšími predstaviteľmi štátu a KSČ bol 21. augusta 1968 odvlečený do Moskvy, sa predstaví český herec Jiří Zapletal.povedal pre TASR Zapletal.Herec prízvukoval, že Smrkovský a Dubček mali spolu úzky vzťah. Obaja intenzívne prežívali nesmierne zložité chvíle, keď sa mali rozhodnúť o podpísaní alebo nepodpísaní tzv. Moskovských protokolov, ktorými by sa legalizoval pobyt vojsk na území Československa.Zapletal ďalej poznamenal, že situácie, ktoré nasledovali predovšetkým v Moskve sa na Smrkovskom veľmi podpísali.dodal herec na margo politika, ktorý sa zúčastnil na moskovských rokovaniach a pod nátlakom podpísal Moskovský protokol. Na odporúčanie ÚV KSČ bol v roku 1969 odvolaný zo všetkých svojich funkcií a neskôr aj vylúčený z KSČ.dodal člen umeleckého súboru Klicperovho divadla v Hradci Králové, v televízii sa s ním diváci mohli stretnúť najmä v seriálových rolách.Postavu Smrkovského stvárnil Jiří Zapletal už v televíznom projekte Českej televízie České století, konkrétne v časti Musíme sa dohodnout.zavtipkoval. A ako hodnotí výkon svojho kolegu Adriana Jastrabana v postave Alexandra Dubčeka?Film Dubček s podtitulom Krátka jar, dlhá zima je v kinách od štvrtka 19. apríla.