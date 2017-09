Zapojte sa so svojou organizáciou do Európskeho týždňa mobility

Na snímke minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek na bicykli v rámci Európskeho týždňa mobility v roku 2016. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) – Aktivitami zameranými na tému Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita sa môžu slovenské sídla spolu so svojimi partnermi zapojiť do aktuálneho ročníka národnej kampane Európskeho týždňa mobility (ETM) 2017. TASR o kampani informovala Iveta Kureková, manažérka pre komunikáciu a PR Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), ktorá je z poverenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR jej národným koordinátorom.vysvetlila Kureková.Do kampane sa subjekty môžu zaregistrovať do 16. septembra prostredníctvom oficiálnej internetovej stránky www.eurotm.sk.dodala manažérka.ETM sa koná každý rok od 16. do 22. septembra. Jeho súčasťou je i Deň bez áut, ktorý pripadá na 22. september.