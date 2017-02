Zaradenie do turistickej mapy zviditeľní Banskú Štiavnicu

Na snímke z 13. novembra 2016 Horný kostol kalvárie v Banskej Štiavnici. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 16. februára (TASR) - Zaradenie Banskej Štiavnice do turistickej mapy Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) môže podľa primátorky Nadeždy Babiakovej prispieť k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu a projektov spolupráce na jeho rozvoj.Ako uviedla pre TASR, informácia, že mesto vybrali na mapu ako jedinú slovenskú lokalitu, ju potešila.znamenať ďalšie zlepšenie návštevnosti, ale aj mnoho ďalších projektov spolupráce pre rozvoj cestovného ruchu," uviedla v tejto súvislosti.Banská Štiavnica bola do projektu vybraná v rámci trasy "Podzemná Európa" (Underground Europe). Rozhodnutie by sa malo stať oficiálnym po plánovanom stretnutí primátorky a predstaviteľa UNESCO vo Francúzsku. Podľa Babiakovej by sa malo stretnutie uskutočniť koncom marca tohto roka, oficiálny konečný termín však podľa jej slov potvrdený ešte nie je.