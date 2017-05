Zariadenia sociálnych služieb budú môcť z fondov čerpať 68 mil. eur

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 22. mája (TASR) - Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov Európskej únie (EÚ) je vyčlenených takmer 68 miliónov eur. Informoval Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva rozvoja vidieka (MPRV) SR.uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná (nominantka SNS), ktorej rezort je riadiacim orgánom pre IROP.poznamenala. Ide o finančné prostriedky na cesty, cyklodopravu, zatraktívnenie verejnej dopravy či budovanie zelenej infraštruktúry v mestách.zdôraznila.vysvetlil generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV Marek Mitošinka.Celková alokácia na eurofondovú výzvu predstavuje sumu 67,45 milióna eur. Výzva je otvorená do vyčerpania alokácie so zohľadnením územného prerozdelenia, uzavretie 1. hodnotiaceho kola je 25. augusta 2017 a uzavretie 2. hodnotiaceho kola 24. novembra 2017. Oprávnenými aktivitami sú rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov, zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov, investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Výzvu pripravilo MPRV v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.Cieľom IROP-u je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí, a to bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.