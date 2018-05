Zariadenie pre seniorov v Prievidzi bude mať nového riaditeľa

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michaela Zdražilová Foto: TASR/Michaela Zdražilová

Prievidza 28. mája (TASR)- Zariadenie pre seniorov (ZpS) v Prievidzi bude mať nového riaditeľa. Terajší štatutárny zástupca Branislav Magdolen totiž požiadal primátorku o uvoľnenie z funkcie k 31. máju.Informáciou sa zaoberali i prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok. V tejto súvislosti odvolali Magdolena z funkcie riaditeľa k 31. máju a výkonom tejto funkcie dočasne poverili zamestnanca ZpS Richarda Fodora, a to do času obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie však na šesť mesiacov.ZpS zriadilo mesto na účel poskytovania sociálnej služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.Zmena nastala i v prípade štatutárneho zástupcu neziskovej organizácie Harmónia. Oľga Ďurčenková, ktorá ju viedla, požiadala ešte 3. mája na zasadnutí správnej rady organizácie o odvolanie zo svojej funkcie, a to z dôvodu, že k rovnakému dátumu ukončila i pracovný pomer s mestom.Harmóniu na základe poverenia poslancov povedie zamestnankyňa Daniela Gergelyová, a to do času obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie však šesť mesiacov.Harmónia poskytuje sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť. V rámci tejto činnosti prevádzkuje útulok na Košovskej ceste, ktorý využívajú bezprístrešné osoby.