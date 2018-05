Zaríf v Bruseli rokuje o jadrovej dohode, hovoril aj o situácii v Gaze

Na snímke iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf prichádza na stretnutie ministrov zahraničných vecí Británie, Francúzska, Nemecka a Iránu s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s odstúpením USA od dohody o iránskom jadrovom programev Bruseli 15. mája 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. mája (TASR) - Minister zahraničných vecí Iránu Mohammad Džavád Zaríf pricestoval v utorok do Bruselu, kde absolvuje sériu rokovaní s predstaviteľmi Európskej komisie a diplomatmi z členských krajín EÚ zameraných na zachovanie jadrovej dohody z roku 2015.Predpoludním sa Zaríf stretol so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou, ktorá presadzuje snahy o zachovanie jadrovej dohody s Iránom v súčasnej podobe.Agentúra AP upozornila, že Zaríf pred týmto stretnutím novinárom naznačil, že prišiel do Bruselu diskutovať nielen o jadrovej dohode, z ktorej sa Spojené štáty rozhodli stiahnuť, ale aj o pondelňajších zrážkach v pásme Gazy, kde po zásahu izraelských bezpečnostných síl prišli o život desiatky protestujúcich Palestínčanov.V priebehu dňa má na programe aj rokovania s ministrami zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Británie.EÚ dúfa, že sa jej vládu v Teheráne podarí presvedčiť, aby aj naďalej rešpektovala jadrovú dohodu, ktorú 4. júla 2015 uzavrel Irán so šiestimi mocnosťami – Britániou, Čínou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a USA. TTáto dohoda ukončila viac ako desať rokov trvajúce rokovania a viedla k zrušeniu sankcií OSN, EÚ a USA voči Iránu výmenou za to, že Teherán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program a bude ho využívať len na mierové účely. Západ mal podozrenie, že tento program bol zameraný aj na získanie jadrových zbraní.