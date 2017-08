Zaripov dostal povolenie a môže si hľadať klub v NHL

Rus Danis Zaripov, vľavo v súboji so Švajčiarom Robinom Grossmannom, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 29. augusta (TASR) - Ruský hokejový útočník Danis Zaripov dostal v zámorí zelenú a môže si hľadať zamestnávateľa spomedzi klubov NHL. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) i KHL mu pritom udelili trest za doping do roku 2019.Tridsaťšesťročný Zaripov odkázal prostredníctvom svojho agenta Dana Milsteina, že sa teší na to, že bude hrať v Severnej Amerike a že bude pokračovať v snahe zrušiť svoj trest na Športovom arbitrážnom súde (CAS). V zámorí chce podpísať ročný kontrakt.Vedenie NHL svoje rozhodnutie odôvodnilo tým, že podľa jej pravidiel by Zaripov nedostal trest a pomohol mu aj fakt, že sa snaží dokázať svoju nevinu.Zaripov mal počas sezóny 2016/17 pozitívny test na neidentifikované látky vrátane stimulantu a zakázaného diuretika. IIHF ho následne potrestala a AK Bars Kazaň s ním zrušil kontrakt. Uplynulé štyri sezóny pôsobil v Metallurgu Magnitogorsk, predtým hral dlhé roky za Kazaň.V KHL odohral dokopy 476 duelov základnej časti s bilanciou 199 gólov a 252 asistencií. V 127 zápasoch play off pridal 114 bodov (55+59). Štyrikrát vyhral Gagarinov pohár, trikrát zlato z MS a množstvo individuálnych ocenení. Predstavil sa aj na ZOH 2010.