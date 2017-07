Zasadanie Rady NATO-Rusko neprinieslo konsenzus

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na summite v Bruseli, 25. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 13. júla (TASR) - Otvorenú a užitočnú diskusiu, avšak bez dosiahnutia konsenzu v hlavných otázkach prinieslo dnešné rokovanie Rady NATO-Rusko v Bruseli. Informoval o tom generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg.Podľa jeho slov pretrvávajú v pohľade na konflikt na Ukrajine základné odlišnosti medzi partnermi z NATO na jednej a Ruskou federáciou na druhej strane.Hlavnými témami pri rozhovoroch, ktoré trvali viac ako tri hodiny, boli popri konflikte na Ukrajine ešte snahy o viac transparentnosti a redukciu rizík pri vojenských cvičeniach. Rusko informovalo NATO podľa slov veľvyslanca Alexandra Gruška okrem iného o blížiacich sa rozsiahlych manévroch s Bieloruskom pod krycím menom Zapad vyvolávajúcim obavy hlavne v niektorých východoeurópskych štátoch. Ruský veľvyslanec vyjadril v tejto súvislosti nádej, že sa podarí ukončiť démonizáciu tohto cvičenia a fámy, že predstavuje hrozbu.Stoltenberg dal však jasne najavo, že NATO má dôvody nedôverovať ruským údajom o plánovanom cvičení, aj keď nepredpokladá priame ohrozenie. Rusko uviedlo, že na cvičení by sa podľa plánov malo zúčastniť menej ako 13.000 vojakov, pretože v zmysle predpisov OBSE sú na manévroch s vyššou účasťou prípustní zahraniční pozorovatelia.Naopak, ruský diplomat varoval Alianciu pred ďalším podnecovaním nedôvery. Ak by špekulácie o zámeroch Ruska a Bieloruska mali pokračovať, znamenalo by to, že tieto brífingy sú politicky bezcenné, vyhlásil Gruško na margo výmeny názorov na zasadaniach Rady NATO-Rusko.Stoltenberg ubezpečil, že NATO bude cvičenie Zapad pozorne sledovať.Pred štyrmi rokmi sa na podobnom vojenskom cvičení zúčastnilo podľa oficiálnych ruských zdrojov 12.900 vojakov, podľa odhadov expertov Aliancie však najmenej 70.000 účastníkov.Konkrétne čísla o účasti na tohtoročnom cvičení nezverejnila ani jedna zo strán s tým, že sú určené výlučne pre expertov.