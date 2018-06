ZÁSAH V NAKA: Dvoch policajtov a civilistov obvinili z korupcie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Dvoch policajtov a dve civilné osoby, ktoré v stredu (13.6.) zadržala inšpekcia ministerstva vnútra pre korupčnú trestnú činnosť, už vyšetrovateľ obvinil. Pre TASR to uviedol rezort vnútra. Prípad má podľa zatiaľ nepotvrdených medializovaných informácií súvisieť s firmou Vassal EKO.Vyšetrovateľ inšpekčnej služby vzniesol obvinenie príslušníkovi z Národnej protikorupčnej jednotky za pokračovací zločin prijímania úplatku. Policajta z okresného riaditeľstva obvinil za pokračovací zločin prijímania úplatku i za prečin ohrozovania dôvernej skutočnosti v súbehu s prečinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.skonštatovalo pre TASR ministerstvo vnútra.Zatiaľ nepotvrdené medializované informácie poukazujú, že tento prípad môže súvisieť s nelegálnou skládkou odpadu na Lieskovskej ceste v Podunajských Biskupiciach a firmou Vassal EKO, ktorá je s touto skládkou priamo spájaná. Medzi zadržanými a obvinenými má byť aj konateľ Vassal EKO Michal Kováč. Mediálna zástupkyňa firmy Andrea Čurná to v stredu pre TASR ani nepotvrdila, ani nevyvrátila, keďže sa jej so zástupcami Vassal EKO nedarilo spojiť. Na stanovisko firmy TASR naďalej čaká.Nelegálna skládka sa nachádza v tesnej blízkosti areálu Vassal EKO. Firma sa však od nej dištancuje a tvrdí, že nie je na jej pozemkoch. Napriek tomu deklaruje, že ju najneskôr do roku 2021 odstráni. Na jej mieste chce totiž vybudovať recyklačné centrum.Okresný úrad Bratislava oponuje, že skládka vznikla až po začatí činnosti spoločnosti Vassal EKO v danej lokalite, čo podľa úradu preukazujú aj satelitné snímky a ortofotomapy. Podľa úradu neobstoja ani argumenty o starej environmentálnej záťaži.uviedol úrad. Jediný možný prístup na túto skládku je podľa neho cez areál Vassal EKO.Okresný úrad Bratislava zároveň začal 9. mája vykonávať kontrolu v areáli Vassal EKO vo veci preverenia dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia, ako aj vo veci preverenia podnetov na nezákonne uložený odpad v blízkosti Lieskovskej cesty.