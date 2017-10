Zasahovenie Ruska do volieb v USA bolo zrejme oveľa rozsiahlejšie

Na archívnej snímke republikánski kandidáti na prezidenta počas televíznej debaty 7. augusta 2015 v USA. Foto: TASR/AP/Andrew Harnik Foto: TASR/AP/Andrew Harnik

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. októbra (TASR) - Pokusy Ruska ovplyvniť prostredníctvom internetu kampaň pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016 boli zrejme oveľa rozsiahlejšie, než sa doteraz vedelo. Len sociálna sieť Facebook predpokladá, že v rokoch 2015-2017 mohlo až 126 miliónov používateľov v USA prísť do kontaktu s politickými komentármi, správami a ďalším obsahom pochádzajúcim z ruských zdrojov, uviedli v pondelok viaceré americké médiá.Televízia NBC, denníky Wall Street Journal a Washington Post či web Recode prinášajúci spravodajstvo o technológiách sa odvolávajú na písomné vyhlásenie, ktoré Facebook vypracoval na verejné vypočutie v senátnom výbore pre tajné služby. Podľa neho vedie táto kampaň k spoločnosti Internet Research Agency sídliacej v Petrohrade, ktorá bola už v minulosti spájaná so šírením dezinformácií.Reakciu Facebooku na tieto tvrdenia sa bezprostredne nepodarilo získať. Spoločnosť však už začiatkom septembra oznámila, že pri internom vyšetrovaní našla 470 účtov, ktoré od júna 2015 do mája 2017 minuli takmer 100.000 dolárov (vyše 86.000 eur) na dezinformačnú reklamu. Táto suma stačila na financovanie asi 3000 reklám, ktoré mala objednať Internet Research Agency.Vyše 120 miliónov používateľov je značné množstvo, keďže Facebook má v Severnej Amerike podľa najnovších údajov 236 miliónov aktívnych používateľov a Trumpa volilo takmer 63 miliónov Američanov.Aj internetový gigant Google v pondelok po prvýkrát verejne oznámil, že na svojich platformách objavil dezinformačný obsah tohto druhu. Jeho zástupcovia Kent Walker a Richard Salgado na oficiálnom blogu spoločnosti Google napísali, že nitky vedú tiež k Internet Research Agency.Na videoportáli YouTube, ktorá patrí spoločnosti Google, sa našlo 18 medzičasom zablokovaných kanálov, ktoré boli pravdepodobne spojené s ruskou kampaňou. Celkovo bolo na nich nahratých okolo 1100 videí v angličtine, na ktoré používatelia počas posledných 18 mesiacov do zvolenia Donalda Trumpa za prezidenta klikli približne 309.000-krát.Prevádzkovatelia mikroblogovacej služby Twitter zasa identifikovali 36.746 účtov zrejme spojených s ruským kontom, ktoré v posledných troch mesiacoch pred voľbami, uviedol zdroj oboznámený s vyšetrovaním. Tieto účty vygenerovali približne 1,4 milióna tweetov, ktoré vyvolali 288 miliónov odpovedí, komentárov, preposlaní a ďalších reakcií.Zástupcovia spoločností Facebook, Google a Twitter vystúpia v utorok a stredu pred členmi viacerých kongresových výborov, ktoré sa zaoberajú podozreniami o zasahovaní Ruska do prezidentských volieb. Americké tajné služby obvinili Moskvu z toho, že vlani zasiahla do predvolebnej kampane, aby pomohla republikánovi Trumpovi zvíťaziť nad jeho demokratickou vyzývateľkou Hillary Clintonovou. Kremeľ takéto zasahovanie odmietol.