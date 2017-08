Zásluhou Skákalu vyrástli úspešní reprezentanti SR v krasokorčuľovaní

Emil Skákala (úplne vpravo). Foto: TASR/Ján Valko Foto: TASR/Ján Valko

Leopoldov/Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovenský krasokorčuliar, rozhodca a funkcionár Emil Skákala bol zároveň záhradnícky odborník a zakladateľ medzinárodnej výstavy kvetov Flóra Bratislava. Dnes by mal 95 rokov.Emil Skákala sa narodil 6. augusta 1922 v Leopoldove, kde prežil detstvo. Po príchode do Bratislavy začal úspešnú kariéru krasokorčuliara. Najskôr pretekal v kategórii jednotlivcov, neskôr v párovej jazde a napokon v tancoch na ľade.Jeho partnerka na ľade bola Hilda Múdra, pomáhal presadiť sa Ondrejovi Nepelovi či Jozefovi Sabovčíkovi. Sám Skákala získal viacero majstrovských titulov a po skončení aktívnej činnosti dosiahol kvalifikáciu trénera I. stupňa, s ktorou sa uplatnil aj ako rozhodca na európskych i svetových majstrovstvách.Pôsobil ako predseda Krasokorčuliarskeho oddielu Slovan Bratislava (1949-1957), predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (1952–1969) a predseda Československého krasokorčuliarskeho zväzu (1969–1981). Od roku 1980 bol čestný člen Medzinárodnej krasokorčuliarskej únie. Inicioval niekoľko krasokorčuliarskych súťaží.Absolvent Vysokej školy ekonomickej (dnes Ekonomická univerzita) v Bratislave nastúpil po absolutóriu do ZARES-u (Záhradnícke a rekreačné služby mesta Bratislava), kde pracoval až pokým v roku 1982 neodišiel do dôchodku. V roku 1952 sa Emil Skákala stal riaditeľom tohto podniku.V období jeho vedenia bola Bratislava kvitnúcou oázou najmä na jar, keď na námestiach a v uliciach rozkvitli státisíce tulipánov. Skákala bol hlavný organizátor medzinárodnej kvetinovej výstavy Flóra Bratislava.Emil Skákala zomrel 27. júla 1990 v Bratislave vo veku nedožitých 68 rokov. Bol držiteľom Ceny mesta Bratislavy (1960) a ocenenia Za zásluhy o výstavbu (1966). Meno svojho významného rodáka nesie od septembra 2014 ulica Emila Skákalu v Leopoldove.