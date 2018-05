Ilustračná snímka.+ Foto: TASR/AP Ilustračná snímka.+ Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 29. mája (TASR) - Zásobovanie bánk v eurozóne peniazmi sa v apríli mierne zrýchlilo, zatiaľ čo tempo rastu úverov, ktoré poskytli domácnostiam a firmám, bolo stabilné. Oznámila to v utorok Európska centrálna banka (ECB).Podľa údajov o vývoji peňažnej zásoby M3, ktorá je kľúčovým ukazovateľom stavu hotovosti v ekonomike, medziročné tempo jej rastu sa v apríli zrýchlilo na 3,9 % z marcových 3,7 %. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov, ale zároveň je tempo rastu peňažnej zásoby M3 stále nižšie ako februárových 4,2 %.Úvery, ktoré banky v apríli poskytli nefinančným spoločnostiam, sa zvýšili o 3,3 %, zatiaľ čo úvery domácnostiam vzrástli o 2,9 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci, uviedla ECB.ECB v uplynulých troch rokoch nakupuje dlhopisy eurozóny za približne 2,5 bilióna eur, aby pomohla znížiť ich výnosy a podporila oživenie úverov v euroregióne. To všetko v nádeji, že sa zrýchli hospodársky rast a inflácia.Jej úsilie sa väčšinou vyplatilo, ale v ostatných mesiacoch ekonomika regiónu spomaľuje. To vyvolalo obavy, že ECB by mohla upustiť od svojich plánov ukončiť nákup aktív už túto jeseň, najmä ak politická neistota v Taliansku zhorší náladu investorov a spôsobí rast nákladov na obsluhu dlhu.Tempo rastu úverov, ktoré sa zrýchlilo počas väčšiny minulého roka a tiež v tomto roku, je pritom stále menšie ako pred krízou, čo naznačuje, že bankový sektor ešte nie je úplne uzdravený.Banky sú stále zaťažené zlými dlhmi, ktoré sú často staré aj 10 rokov, a tak mnohí veritelia naďalej len neochotne požičiavajú nové peniaze reálnej ekonomike, zatiaľ čo sa snažia opraviť svoje súvahy.