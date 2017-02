Zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli na nový rekord

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. februára (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch vzrástli minulý týždeň na nový rekord, uviedlo dnes americké ministerstvo energetiky. To znamená ďalšiu nepriaznivú správu pre trhy s ropou, ktoré dlhodobo zápasia s nadmernými zásobami komodity.Ministerstvo energetiky oznámilo, že komerčné zásoby ropy v USA sa v týždni do 10. februára zvýšili o 9,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 518,1 milióna barelov. Predchádzajúci rekord predstavoval objem okolo 512 miliónov barelov a bol zaznamenaný v týždni do 29. apríla 2016. Analytici počítali s rastom zásob len o 3,3 milióna barelov, na druhej strane, Americký ropný inštitút (API), ktorý zverejňuje svoje odhady o niečo skôr než ministerstvo, predpokladal rast ropných zásob až o 9,9 milióna barelov.Zvýšili sa aj zásoby benzínu, a to o 2,8 milióna barelov. Naopak, zásoby ropných destilátov, medzi ktoré patria nafta a vykurovací olej, klesli v minulom týždni približne o 700.000 barelov.Správy o raste ropných zásob v USA pravdepodobne ešte viac znepokoja najväčších producentov z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Tí sa spolu s niektorými ďalšími producentmi ako Rusko koncom minulého roka dohodli, že s cieľom zmierniť nadmerné zásoby na trhoch svoju ťažbu v prvom polroku tohto roka obmedzia. Ako sa však ukazuje, tento krok využívajú ťažobné firmy v USA na zvyšovanie vlastnej produkcie.