Zásoby ropy v USA klesli, cena Brentu vzrástla nad 79 USD

New York 16. mája (TASR) - Ceny ropy vzrástli po tom, ako USA oznámili, že zásoby ropy klesli viac, než sa čakalo. Cena ropy Brent sa posunula nad 79 USD/barel.Americké ministerstvo energetiky v stredu oznámilo, že zásoby ropy v USA klesli v týždni do 11. mája o 1,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles o 763.000 barelov. Pod výraznejší pokles sa do veľkej miery podpísal vývoz ropy, ktorý dosiahol rekordných 2,6 milióna barelov denne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla do 20.39 h SELČ o 67 centov na 79,10 USD (67,12 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom zaznamenala rast o 10 centov na 71,41 USD za barel.(1 EUR = 1,1784 USD)