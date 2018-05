Zásoby ropy v USA klesli výraznejšie, než sa čakalo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. mája (TASR) - Zásoby ropy v USA klesli v minulom týždni výraznejšie, než sa predpokladalo, k čomu prispel najmä rekordný objem vývozu. Výraznejšie v porovnaní s očakávaniami klesli aj zásoby benzínu. Naopak, produkcia ropy pokračuje v raste, pričom za minulý týždeň dosiahla nové maximum. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo energetiky.Podľa ministerstva klesli zásoby ropy v USA v týždni do 11. mája o 1,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles o 763.000 barelov. Pod výraznejší pokles sa do veľkej miery podpísal vývoz ropy, ktorý dosiahol rekordných 2,6 milióna barelov denne.Klesli aj zásoby benzínu a podobne ako v prípade ropy, výraznejšie, než očakávali analytici. Podľa ministerstva predstavoval pokles 3,8 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s poklesom o 1,4 milióna barelov.Na druhej strane, produkcia ropy v USA pokračovala v raste. Za minulý týždeň sa zvýšila o 20.000 barelov na nové maximum 10,72 milióna barelov denne. Týždenné údaje sú však menej spoľahlivé ako tie za celý mesiac, takže trhy radšej vyčkávajú na mesačné údaje.