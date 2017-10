Zásoby ropy v USA nečakane vzrástli, ceny komodity mierne klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. októbra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli v reakcii na prekvapujúci rast ropných zásob v USA. Rozsah poklesu cien však nebol výrazný, keďže trh stále pozitívne ovplyvňujú vyjadrenia saudskoarabského ministra ropného priemyslu, že Rijád je odhodlaný ukončiť nadbytok ropných zásob vo svete.Americké ministerstvo energetiky uviedlo, že zásoby ropy v USA za týždeň do 20. októbra vzrástli o 856.000 barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici pritom očakávali pokles zásob o 2,6 milióna barelov. Na druhej strane, údaje ministerstva poukázali na pokles zásob benzínu aj ropných destilátov o viac než 5 miliónov barelov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri klesla do 18.48 h SELČ o 14 centov na 58,19 USD (49,38 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa znížila o 33 centov na 52,14 USD za barel.(1 EUR = 1,1785 USD)