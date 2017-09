Zastavenie obnovy trate vníma Bratislavský kraj ako zbytočné

Snímka z opravy električkovej trate na Špitálskej ulici . Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 22. septembra (TASR) – Zastavenie rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej ulici v Bratislave vníma Bratislavský samosprávny kraj (BSK), špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, ako zbytočné. Problémom podľa neho totiž nie je samotná rekonštrukcia, ale naplánovaná výstavba električkovej zastávky viedenského typu na Špitálskej ulici.Práve na túto zastávku podali sťažnosť obyvatelia dotknutého bytového domu. Ak by sa totiž vybudovala, tak ako sa plánovalo, bránila by im dostať sa s autami z dvora na ulicu. S autami by museli totiž prechádzať priamo cez zastávku, na ktorej by stáli ľudia.povedal riaditeľ Odboru dopravy Úradu BSK Ladislav Csáder.Dotknutí obyvatelia podali dve odvolania voči dvom stavebným povoleniam. Prvé sa týka električkových tratí a ich rekonštrukcie. Druhé stavebné povolenie, voči ktorému sa odvolali, vydal magistrát a týka sa zastávky.vysvetlil Csáder. Obyvatelia Špitálskej podľa neho nič proti rekonštrukcii električkovej trate nemajú, problémom bolo pre nich umiestnenie zastávky.povedal Csáder s tým, že chcú dosiahnuť, aby boli stavebné práce do zimy hotové.Podľa predsedu BSK Pavla Freša, ktorý si tento post chce obhájiť aj v novembrových voľbách, je potrebná dohoda medzi obyvateľmi dotknutých domov, Dopravným podnikom Bratislava (DPB), hlavným mestom a BSK na premiestnení zastávky na iné miesto.podotkol Frešo.Csáder si myslí, že nájsť technické riešenie ohľadom umiestnenia zastávky si vie predstaviť veľmi rýchlo.podotkol Csáder.Rekonštrukciu električkovej trate na Špitálskej ulici dočasne pozastavili začiatkom minulého týždňa. Ministerstvo zastavenie prác požadovalo, pretože podľa neho rekonštrukcia nebola povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia. Vedenie DPB podalo pre vzniknutú situáciu podnet na prokuratúru.Rekonštrukcia električkovej trate za viac ako 2,5 milióna eur sa začala začiatkom augusta a podľa odhadov mala trvať tri mesiace.