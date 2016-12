Zástupca OSN v Sýrii:Z východného Aleppa stále odchádzajú autá s ľuďmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Aleppo 22. decembra (TASR) - Odsun obyvateľstva v autobusoch z východnej časti sýrskeho mesta Aleppo pokračoval aj v noci nadnes a dnes ráno. Informoval to tom nemenovaný predstaviteľ OSN v Sýrii.uviedol nemenovaný zdroj, ktorého citovala agentúra Reuters.Sneženie, nepriaznivé počasie a zlý technický stav niektorých vozidiel spomaľovali v stredu proces odsunu civilistov a povstalcov s rodinami z východného Aleppa. Ich odchod sa uskutočňuje v súlade s dohodou, ktorú povstalci uzavreli so sýrskou vládou.V Aleppe sa podľa Reuters nachádza už len zlomok povstalcov.povedal jeden zo zdrojov z obliehanej časti mesta.Poslední protivládni ozbrojenci mali túto oblasť, ktorá bola donedávna povstaleckou enklávou, pôvodne opustiť už v priebehu utorka.Medzinárodný výbor Červeného kríža (MV ČK) v tejto súvislosti dnes uviedol, že odsun posledných civilistov a povstaleckých bojovníkov by sa mal skončiť už v priebehu niekoľkých hodín dneška.Hovorkyňa MV ČK Ingy Sedkyová dodala, že zvyšných niekoľko tisícok ľudí by mali previesť v 40 autobusoch a stovkách súkromných vozidiel.Ďalšie štyri autobusy s ľuďmi dnes podľa nej vyrazia aj z provládnych obcí Fúa a Kafarjá na severozápade provincie Idlib.Sedkyová vyjadrila presvedčenie, že podľa plánu sa celá operácia, ktorá prebieha súbežne na niekoľkých miestach, skončí ešte dnes.Sýrska opozícia už minulý týždeň súhlasila s tým, že jej bojovníci definitívne opustia východný sektor Aleppa. Hromadný odsun civilistov a povstalcov odštartoval už minulý štvrtok, po vypuknutí nového násilia však bol na niekoľko dní prerušený. Opäť sa rozbehol v nedeľu a s malými prestávkami pokračuje naďalej. Povstalecké štvrte už opustilo zhruba 20.000-25.000 ľudí.