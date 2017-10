Zástupcovia BSK a TIS diskutovali o hodnotení transparentnosti VÚC

Pavol Frešo. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 25. októbra (TASR) - Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a Transparency International Slovensko (TIS) v stredu rokovali o hodnotiacich kritériách, ktoré určujú výsledok v rebríčku transparentnosti krajov. Podnetom bol výsledok BSK v poslednom rebríčku a rozpor v názore na správnosť postupov pri hodnotení."Zástupcovia TIS bod po bode prechádzali s riaditeľmi príslušných odborov samosprávneho kraja jednotlivé kritériá, ktoré určujú hodnotenia. Predseda BSK Pavol Frešo vyhlásil, že si váži prístup organizácie i jej objasnenie hodnotiacich kritérií.skonštatoval. Na stredajšie rokovanie budú podľa jeho slov nadväzovať ďalšie individuálne stretnutia na odbornej úrovni, na ktorých budú prechádzať jednotlivé kapitoly z hodnotenia.Podľa rebríčka otvorenosti samosprávnych krajov, ktoré TIS zverejnila 28. septembra, skončil BSK na šiestom mieste so skóre 49,7 percenta. V rámci jedenástich oblastí, v ktorých TIS hodnotila transparentnosť samosprávnych krajov, vyšiel BSK najlepšie v oblasti financií a verejného obstarávania. Naopak, k najhoršie hodnoteným oblastiam z pohľadu otvorenosti samosprávy a zverejňovania informácií patrila oblasť predaja a prenájmu majetku, dopravy a personálnej politiky.TIS jednotlivé oblasti hodnotila prostredníctvom 117 indikátorov. Údaje pochádzajú z obdobia júl až september 2017. Na hodnotenie používali výskumníci TIS-u informácie z desiatich zdrojov, najväčšiu, takmer 70-percentnú váhu pri hodnotení mali informácie zverejnené na internetovej stránke samosprávneho kraja. Pri hodnotení brali do úvahy i poznatky získané z dotazníka zaslaného samosprávnym krajom a aj tie, ktoré vzišli z priameho kontaktu so zástupcami samospráv.Najlepšie v hodnotení obstál Trenčiansky kraj so skóre 75 percent, na 'chvoste' boli Košický (48) a Trnavský kraj (48,6 percenta).