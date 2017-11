Zástupcovia ODS aj po rokovaní so Zemanom chcú byť v opozícii

Český prezident Miloš Zeman, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 1. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman prijal v stredu na zámku v Lánoch zástupcov Občianskej demokratickej strany (ODS). Podľa vyjadrenia predsedu ODS Petra Fialu demokrati prezidentovi jasne povedali, že pôjdu do opozície.Prezident aj občianski demokrati si podľa Fialu zároveň ponechali svoje názory na to, kto by mal viesť Poslaneckú snemovňu. ODS na miesto navrhla Fialu, prezident naopak vyslovil podporu kandidátovi hnutia ANO Radkovi Vondráčkovi.uviedol podľa spravodajského servera iDNES.cz Fiala.Občianskym demokratom sa nepozdáva, že Zeman, ktorý v utorok poveril rokovaniami o zostavení vlády lídra hnutia ANO Andreja Babiša, už dopredu tvrdí, že ho poverí aj druhýkrát, v prípade, že jeho menšinová vláda nezíska dôveru Snemovne.Líder ODS v utorok tiež kritizoval, že Zeman po Babišovi nežiada dôkaz o tom, že má na svojej strane väčšinu Snemovne, ako to chcel v minulosti, pripomenul iDNES.cz.