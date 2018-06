Zástupcovia regiónu sa stretli s premiérom pre rozhodnutie MŽP SR

Na snímke predseda Základnej organizácie OZ KOVO - Podpolianske strojárne Stanislav Ľupták počas brífingu s novinármi po stretnutí s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, ministrom životného prostredia SR Láslóm Sólymosom a ministrom hospodárstva SR Petrom Žigom 20. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 20. júna (TASR) – Zástupcovia regiónu Podpoľania sa v stredu na Úrade vlády SR stretli s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predstaviteľmi kabinetu. Dôvodom bolo opätovné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR z januára tohto roku o určení prieskumného územia v rovnakom priestore, ako je dobývacie územie, len je osemkrát väčšie a zasahuje celý areál Podpolianskych strojární.povedal predseda OZ KOVO Emil Machyna. Podľa predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Podpolianskych strojární v Detve Stanislava Ľuptáka tak opäť vznikla napätá atmosféra v regióne.Zástupcovia regiónu, ako aj OZ KOVO Podpolianskych strojární sa v stredu stretli okrem Pellegriniho s ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom (Most-Híd) a ministrom hospodárstva Petrom Žigom (Smer-SD).O dobývací priestor žiadala podľa Ľuptáka spoločnosť zo Stupavy.povedal. Región Podpoľania nemôže byť podľa jeho slov o ťažobnom priemysle a povrchových baniach, keďžeUrčenie dobývacieho priestoru alebo geologický prieskum je jedna etapa, ťažba je konečná záležitosť, vysvetlil Ľupták s tým, že tento proces obyvateľov znepokojuje.poznamenal. Rezort životného prostredia však podľa jeho slov aj napriek ich nevôli rozhodol o ďalšom geologickom prieskume na väčšom priestore pre firmu, ktorá sa súdi so štátom o dobývací priestor.Podobný projekt predložený štátnym orgánom už existoval, pripomenul Ľupták.priblížil s tým, že to všetko v blízkosti areálu Podpolianskych strojární Detva, kde podniká približne 50 firiem. Vznikla teda podľa neho opäť obava, že príde proces, ktorý už raz absolvovali.povedal Machyna s tým, že prísľuby sú a veria, že sa dotiahnu do konca.Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa nejde v regióne Podpoľania o ťažbu, ale len o geologický prieskum.povedal.