Zastupiteľstvá nemusia povinne vytvoriť priestor na vystúpenia občanov

Oto Žarnay. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Povinnosť zaradiť do programu zasadnutia každého riadneho obecného zastupiteľstva bod, počas ktorého môžu fyzické a právnické osoby uplatniť právo vystúpiť, a to bez potreby súhlasu miestnych poslancov, sa zavádzať nebude. Väčšina členov NR SR dnes totiž nepodporila návrh Ota Žarnaya (nezaradený), ktorý chcel takto zabezpečiť právo ľudí na dobrú správu vecí verejných.Opozičný poslanec navrhoval, aby sa na verejných obecných zasadnutiach povinne vyčlenilo na vystúpenia občanov a zástupcov firiem minimálne 30 minút. Žarnay tvrdil, že takýmto opatrením dôjde k bezprostrednej realizácii práva na dobrú správu vecí verejných, a to prostredníctvom priamej bezbariérovej komunikácie fyzických a právnických osôb s obecným zastupiteľstvom.To, že každý má právo na dobrú správu vecí verejných, sa uvádza aj v Charte základných práv EÚ.uviedol Žarnay.Vymedzenie minimálneho časového intervalu na občiansky prejav je podľa jeho slov zárukou, že by bol poskytnutý dostatočný časový priestor na verbálne vyjadrenie jednotlivcov.povedal Žarnay.On sám je totiž presvedčený, že nie je mysliteľné, aby občan nemal právo slobodne vyjadriť svoj názor na miestnom zastupiteľstve.vyhlásil.Poslankyňa Katarína Macháčková (nezaradená), ktorá je zároveň primátorkou Prievidze, uviedla, že už dnes existujú samosprávy, v ktorých nie je problém s vystúpením verejnosti aj bez súhlasu poslancov.zdôraznili.Miroslav Beblavý, ktorý stojí na čele skupiny nezaradených poslancov, avizoval, že na budúcu schôdzu parlamentu predložia návrh, aby takýto priestor na vystúpenia občanov vznikol aj na krajských zastupiteľstvách.