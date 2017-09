Zastupiteľstvo riešilo dotačný mechanizmus pre šport v Petržalke

Petržalka Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Systém prideľovania dotácií v oblasti športu sa v bratislavskej Petržalke meniť nebude. Rozhodli o tom dnes petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď neschválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní priamych dotácií. Návrh, ktorý mal podľa spracovateľov pomôcť malým i veľkým klubom, nenašiel v poslaneckom pléne dostatočnú podporu trojpätinovej väčšiny, keď ho podporilo 17 z 32 prítomných poslancov.Podľa prvého zástupcu petržalského starostu Jána Bučana, predkladateľa materiálu, bol predmetný návrh reakciou na každoročný problém z hľadiska nastavenia súčasného systému dotácií. Jedným problémom je podľa neho pretlak subjektov, ktoré žiadajú o dotácie, druhým problémom je vzájomné súťaženie veľkých a malých športových klubov.vysvetlil Bučan.Filozofiou tak bolo podľa neho vytvoriť nový dotačný mechanizmus pre veľké športové kluby. Pre tie by bolo vyčlenené určité percento z rozpočtu, aby bolo prerozdelenie peňazí predvídateľné a dlhodobo udržateľné. Navrhovala sa suma 1,5 percenta z výnosu dane z príjmu fyzických osôb za predchádzajúci rok. Výška dotácie by sa vypočítala nastaveným vzorcom, ktorý zohľadňoval viaceré kritériá, Bučan v tejto súvislosti ale zdôraznil, že mestská časť by v žiadnom prípade nerobila generálneho sponzora pre kluby. Pre tie by zároveň platili viaceré pravidlá a povinnosti.Návrhom by si polepšili aj menšie kluby, združenia či jednotlivci. Tí by zostali v pôvodnom dotačnom systéme, k dispozícii by mali však viac financií ako doteraz.podotkol Bučan.Materiálom sa poslanci zaoberali viac ako hodinu a pol. Počas rozpravy odzneli aj argumenty za podporu VZN, keďže oblasť športu je finančne poddimenzovaná. Ako príklad uvádzali dotácie vo výške milióna či dvoch pre kultúru, sociálnu oblasť či životné prostredie a okolo 300.000 eur pre šport.povedal v tejto súvislosti zástupca starostu Michal Radosa. Reagoval tak na kritické ohlasy iných poslancov, ktorým sa nepozdávalo, že mestská časť chce takýmto spôsobom podporiť len jednu oblasť. Nepozdávala sa im ani výška dotácií či kritériá a odzneli aj názory, že materiál je šitý na mieru niektorým športovým subjektom. Na margo toho Bučan skonštatoval, že návrh je férový, transparentný a spravodlivý a víta každého záujemcu, ktorý sa ním inšpiruje a pripraví podobný materiál pre inú oblasť.Poslanci neschválili ani predložený materiál, ani návrh na prerušenie rokovania do najbližšieho zastupiteľstva.