Zástupkyňou hlavného hraničného splnomocnenca SR je M. Žáková

Hranica s Ukrajinou. Ilustračné foto. Foto: TASR/Jaroslav Cucák Foto: TASR/Jaroslav Cucák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Novou zástupkyňou hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky sa stala Michaela Žáková. Do funkcie ju dnes vymenovala vláda.Žáková, ktorá je vedúcou oddelenia vonkajších vzťahov Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, nahradí doterajšiu zástupkyňu Máriu Borguľovú, ktorú vláda zároveň odvolala. Borguľová bola vo funkcii od novembra 2013.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí dostal za úlohu informovať diplomatickou cestou Maďarsko, Poľskú republiku, Českú republiku a Ukrajinu o zmene vo funkcii zástupcu hlavného hraničného splnomocnenca SR.Hraniční splnomocnenci a ich zástupcovia pôsobia na základe bilaterálnych zmlúv o režime a spolupráci na spoločných štátnych hraniciach, ktoré má SR uzatvorené so všetkými susednými štátmi s výnimkou Rakúska. Sú zodpovední za realizáciu medzinárodných zmlúv týkajúcich sa štátnych hraníc, riešenie incidentov, mimoriadnych udalostí a všetkých problémov spojených so štátnymi hranicami.