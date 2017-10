Žatec zveľaďuje chmelárske a pivné pamiatky, chce byť v Zozname UNESCO

Ilustračné foto Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava/Žatec 17. októbra (TASR) – Zóna technických pamiatok chmelárstva v Žatci je navrhnutá na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Kráľovské mesto a jedno z najstarších českých miest je považované za mekku piva u našich západných susedov.Žatec s okolím je výnimočnou prírodnou lokalitou na pestovanie kvalitného chmeľu, ktorý je Európskou úniou registrovaný ako prvý chmeľ a aj jeden z prvých českých poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Žatecký chmeľ, jemne aromatická plodina s tisícročnou tradíciou, má nezastupiteľné miesto pri výrobe kvalitných pív. Jeho výnimočnosť uznala aj Mária Terézia, ktorá ako ochranu proti falšovaniu chmeľu vydala (1769) patent o úradnom pečatení tohto chmeľu.K turistickým lákadlám Žatca patrí Chrám chmeľu a piva. Štvorposchodový bývalý sklad na každom poschodí obsahoval 4000 žochov chmeľu (objemných dvojmetrových vriec). Z nich 300 pôvodných s adresami do celého sveta v súčasnosti tvorí labyrint, na konci ktorého je poklad regiónu, avšak v podobe 68 kg skleneného umeleckého objektu. Nachádza sa tam aj strašidelná časť, kde čoskoro budú organizovať najmä pre deti Halloween.Okrem vtipného 12-miestneho pojazdného pivovaru Šlapohyb, prezentácie spolku Chmelobrana, alegorických vozov, veľkej expozície pivných fliaš z celého sveta, funkčného chmeľového orloja či požičovne bicyklov je tam história zberu a sušenia "českého zlata" od stredoveku po súčasnosť. Nechýba erbová sieň všetkých vyše 250 obcí, ktoré môžu používať chránené označenie Žatecký chmeľ.uviedla pre TASR Pavla Ventová z galérie Sladovňa.Dominantou chrámu je pristavená 42-metrová veža. Na jej vrchole je sedem tyčí znázorňujúcich symbol chmeľnice. Vo veži je unikátny výťah s 3D projekciou, v ktorej cestujúci zažívajú let balónom nad Žatcom. Z vyhliadkovej plošiny možno obdivovať nielen mestskú pamiatkovú rezerváciu s desiatkami vysokých chmeľových dvojkomínov a ďalších historických stavieb, ale tiež široké okolie.Okrem zachovaných pamiatok plánuje Žatecký pivovar vybudovať ďalší tematický objekt z európskych dotácií. Namiesto schátraného domu na rohu Žižkovho námestia a Horovej ulice chce na jar 2018 začať stavať Múzeum pivovarníctva.