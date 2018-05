Zatepľovanie verejných budov bude rýchlejšie a efektívnejšie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 12. mája (TASR) – Zatepľovanie verejných budov ako sú školy, budovy ministerstiev, nemocnice či internáty, by malo byť jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR s tým, že na základe novej metodiky Eurostatu prostriedky vynaložené na energetické zhodnocovanie verejných budov nebudú mať negatívny vplyv na verejné financie.Rezort zároveň uviedol, že bude možné na tieto projekty využívať aj súkromné spoločnosti a súkromné prostriedky. Tým sa podľa MF SR otvárajú nové investičné možnosti na renováciu, zhodnotenie verejných budov a výrazné zníženie ich nákladov na energie. Rekonštrukciou by sa mohli znížiť náklady na energie v súčasnosti vo viac ako 15.000 verejných budovách.Po novom bude mechanizmus umožňovať modernizáciu verejných budov bez potreby úvodného investičného výdavku z verejných zdrojov. Podľa rezortu financií verejný subjekt vypíše napríklad na projekt zatepľovania verejné obstarávanie, do ktorého sa budú môcť prihlásiť súkromné spoločnosti s licenciou od ministerstva hospodárstva.uviedlo MF SR s tým, že investíciu bude verejný subjekt splácať postupne v podobe platieb za energetické služby z úspor na energiách. Súkromný investor bude počas celého obdobia trvania zmluvy garantovať funkčnosť opatrení, servis aj úroveň úspor.Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou zverejnili tzv. používateľskú príručku pre zmluvy o garantovaných energetických službách.priblížil rezort financií. Ministerstvo zároveň pripravuje návrh legislatívnych zmien a usmernenie, ktoré umožnia tento nástroj široko využívať v podmienkach SR.