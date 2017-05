Zatkli dvojicu tureckých učiteľov, ktorí držia protestnú hladovku

Tureckí policajti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 24. mája (TASR) - Turecké úrady zadržali dvojicu prepustených pedagógov držiacich hladovku, ktorých obvinili z členstva v teroristickej organizácii. Uviedla to dnes turecká štátna tlačová agentúra Anadolu.Vo väzbe skončili bývalá vysokoškolská profesorka literatúry Nuriye Gülmenová a niekdajší učiteľ základnej školy Semih Özakča. Obaja držia už 76 dní protestnú hladovku, ktorou sa domáhajú toho, aby sa mohli vrátiť naspäť do práce.Hladovkári čerpajú výživu len z tekutých roztokov pozostávajúcich z citrónovej šťavy, cukru a soli. Obaja výrazne schudli a ich zdravotný stav sa podľa vyjadrení lekárov zhoršuje.Gülmenová a Özakča sú medzi viac než 100.000 štátnymi zamestnancami, ktorých prepustili z práce po neúspešnom pokuse o prevrat z vlaňajšieho júla. Do akej teroristickej organizácie mala údajne patriť dvojica zadržaných učiteľov, oficiálne miesta neuviedli.Zo zosnovania prevratu bol obvinený exilový duchovný Fetullah Gülen. Samotný duchovný žijúci v USA akúkoľvek spojitosť s pučom odmieta. Turecké úrady napriek tomu spustili rozsiahle represie namierené voči jeho prívržencom. Zatknutých bolo vyše 47.000 ľudí.