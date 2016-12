Zatkli kórejského exministra zdravotníctva ohľadom korupčného škandálu

Bývalý kórejský minister zdravotníctva Mun Hjung-pjon Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 28. decembra (TASR) - Juhokórejskí vyšetrovatelia zatkli dnes bývalého ministra zdravotníctva Mun Hjung-pjona v rámci ďalšieho objasňovania korupčného škandálu prezidentky Pak Kun-hje, ktorú už parlament dočasne zbavil právomocí. Prokuratúra má teraz dva dni na to, aby sa rozhodla, či vydá na Muna oficiálny zatykač.Exminister čelí obvineniam z toho, že vyvíjal tlak na štátny dôchodkový úrad, aby podporil dohodu o kontroverznom spojení dvoch pobočiek firmy Samsung, najväčšej juhokórejskej obchodnej korporácie, a to napriek tomu, že jedna z týchto spoločností prišla o akcie v odhadovanej hodnote niekoľkých stoviek miliónov dolárov.Samsung je podozrivý aj z poskytovania financií uväznenej prezidentkinej dôverníčke Čche Son-sil, čo firme umožnilo získať vládnu podporu pre zlúčenie podnikov. Samsung totiž venoval 64 miliónov dolárov dvom neziskovým organizáciám, ktoré Čche údajne riadila, pričom prostriedky zneužívala na vlastné obohacovanie sa.Kórejský parlament, ktorý ovláda opozícia, odhlasoval 9. decembra dočasné odvolanie prezidentky na základe obvinení, že sa spolčila so svojou dlhoročnou dôverníčkou na vymámení peňazí a priazne od najväčších spoločností krajiny, pričom Pak dôverníčke protizákonne dovolila z ústrania manipulovať vládnymi záležitosťami.Ústavný súd do šiestich mesiacov rozhodne, či bude musieť prezidentka natrvalo odísť z funkcie hlavy štátu alebo sa vráti do svojho úradu. Zatiaľ ju ako prechodný líder krajiny zastupuje premiér Hwang Kjo-an.