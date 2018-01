Zatkli muža, ktorý sa zamestnancom CNN údajne vyhrážal smrťou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. januára (TASR) - V americkom štáte Michigan zatkli muža, ktorý sa v sérii nepriateľských telefonátov vyhrážal útokmi na zamestnancov spravodajskej televízie CNN v Atlante. Informovali o tom v utorok viaceré americké médiá.Muž viac ako 20-krát volal v januári do spravodajskej siete CNN a údajne ju obvinil, že šíri. Jej zamestnancom následne hrozil násilím s tým, že ich prídepovedal údajne muž operátorovi CNN.Prípad začal následne vyšetrovať Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Muža zatkli po tom, ako sa im podarilo hovory vystopovať. Podľa miestnej televízie ABC15 Arizona muža identifikovali na základe súdnych dokumentov ako Brandona Griesemera z Novi, predmestia Detroitu v štáte Michigan.CNN na Twitteri uviedla, že. Ďalej dodala, že bola v kontakte s miestnymi a federálnymi orgánmi činnými v trestnom konaní a prijala všetky opatrenia na to, aby zaistila bezpečnosťAmerický prezident Donald Trump opakovane útočí na mainstreamové médiá, vrátane CNN, za to, ako pokrývajú jeho pôsobenie v prezidentskej funkcii. Obviňuje ich, že produkujú klamstvá a- teda nepravdivé, vymyslené správy. Sieť CNN bola taktiež v zozname Trumpových držiteľov jeho "Vysoko očakávaných cien za falošné správy 2017", ktoré zverejnil minulý týždeň.Novinári kritizujú šéfa Bieleho domu za to, že na médiá útočí, a varujú, že jeho útoky na tlač by mohli viesť k skutočným násilným útokom na novinárov.