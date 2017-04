Zatkli nemeckého vojaka, ktorý plánoval útok a vystupoval ako Sýrčan

Prokurátorka Nadja Niesenová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecká polícia zatkla vojaka, ktorý vystupoval ako sýrsky utečenec, a urobila tak pre podozrenie, že plánoval v bavorskom meste Hammelburg teroristický útok, z ktorého následne mali byť obvinení cudzinci. Informovala o tom dnes tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na nemeckú políciu a hlavnú prokurátorku Nadju Niesenovú.Prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom potvrdila zatknutie 28-ročného príslušníka nemeckej armády pre obvinenia z prípravy násilného trestného činu.Nemec vystupoval ako sýrsky utečenec na dvoch miestach v spolkových krajinách Hesensko a Bavorsko, a to v roku 2015 a začiatkom roka 2016. Neskôr dokonca dostával štátne príspevky a ubytovali ho v domove pre utečencov, hoci nerozprával po arabsky. Prokurátorka Niesenová to vyhlásila na tlačovej konferencii.Jeho plán útoku bol motivovaný xenofóbiou, napísali miestne médiá.Poručík nemeckej armády (Bundeswehru) slúžiaci vo francúzskom meste Illkirch sa prvýkrát dostal do pozornosti úradov, keď si pred niekoľkými mesiacmi na toaletách na letisku vo Viedni ukryl ilegálnu pištoľ, ale bola objavená. Poručíka rakúske úrady dočasne zatkli, keď si ju išiel vyzdvihnúť. Potom ho však prepustili, dodala prokurátorka.Niesenová novinárom tiež povedala, že vyšetrovatelia nenašli dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že si už vybral cieľ útoku.Polícia zatkla aj 24-ročného študenta z vojakovho domovského mesta Offenbach.V súvislosti s vyšetrovaním dnes približne 90 policajných príslušníkov prehľadalo 16 budov v Nemecku, Rakúsku a vo Francúzsku. Skonfiškovali mobilné telefóny, laptopy a dokumenty, dodala prokuratúra vo Frankfurte.