Zatkli zakladateľov firmy známej z kauzy panamských dokumentov

Panamskí policajti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Panama 12. februára (TASR) - Dvojicu zakladateľov panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca zatkli v sobotu pre obvinenia z prania špinavých peňazí. Táto spoločnosť je celosvetovo známa z kauzy takzvaných panamských dokumentov, ktoré odhalili presúvania peňazí do daňových rajov.Zakladatelia firmy Jürgen Mossack a Ramón Fonseca boli vzatí do väzby, keďže sa panamskí vyšetrovatelia obávajú ich možného úteku do zahraničia. Vznesené obvinenia z prania špinavých peňazí súvisia s rozsiahlym korupčným škandálom okolo brazílskej ropnej spoločnosti Petrobras.Podľa generálnej prokurátorky Panamy Kenie Porcellovej doteraz získané informácie naznačujú, že právnická kancelária Mossack Fonseca bola v skutočnosti "Panamská polícia tento týždeň prehľadala kancelárie firmy i domy oboch jej zadržaných predstaviteľov.Zatknutiu Jürgena Mossacka a Ramóna Fonsecu predchádzalo rok trvajúce vyšetrovanie, na ktorom sa podieľali aj úrady v Brazílii, Peru, Kolumbii, vo Švajčiarsku a v USA.Zverejnenie miliónov dokumentov firmy Mossack Fonseca so sídlom v Paname vlani v apríli poukázalo na presúvanie peňazí do daňových rajov, pričom v dokumentoch sa objavilo množstvo mien známych osobností - medzi nimi politikov, podnikateľov či športovcov z celého sveta.