Zatknutie Villara oživilo korupčné aféry FIFA i UEFA

Ángel María Villar (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 18. júna (TASR) - Angel Maria Villar Llona sa stal najnovším predstaviteľom Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) alebo Európskej futbalovej únie (UEFA) podozrivým z korupčného správania a po Josephovi Blatterovi a Michelovi Platinim ďalším prominentným európskym. Zatkli ho v utorok ráno pre podozrenia z falšovania dokumentov, korupcie medzi jednotlivcami a sprenevery.Polícia Guardia Civil vykonala v rámci operácie SOULE prehliadky hlavného sídla Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) v Madride, regionálnych kancelárií, ako aj súkromných príbytkov. Vyšetrovanie spustila začiatkom minulého roka. Operácia je pod dohľadom sudcu národného trestného a správneho súdu Santiaga Pedraza. Okrem prezidenta španielskej federácie zadržali tiež jej viceprezidenta pre ekonomické záležitosti a šéfa Futbalovej federácie Tenerife (FTF) Juana Padrona, generálneho sekretára FTF Ramona Hernandeza Baussoua a Villarovho syna Gorku. Ten bol vplyvným členom Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL), kde pracoval od decembra 2014 do júla 2016 ako generálny riaditeľ.S CONMEBOL sa spája veľká korupčná aféra riadiacej organizácie svetového futbalu, ktorá prepukla v máji 2015 a vyústila do Blatterovho odstúpenia z čela FIFA. Tá síce považuje prípad za vnútornú záležitosť španielskej federácie a chce si počkať na ďalší vývoj, ale Villar bol v minulosti spojencom práve Blattera. Vo výkonnom výbore, resp. Rade FIFA pôsobí uplynulých devätnásť rokov a v exekutíve UEFA od roku 1992. V novembri 2015 ho napomenula a pokutovala etická komisia FIFA, lebo nespolupracoval s jej vtedajším vyšetrovateľom Michaelom Garciom. Ten sa zaoberal kontroverzným pridelením majstrovstiev sveta 2018 a 2022 Rusku, resp. Kataru. Neskôr prejavil ochotu spolupracovať. Šesťdesiatsedemročný Villar a Egypťan Hany Abo Rida sú poslední zostávajúci členovia výkonného výboru FIFA, ktorý v decembri 2010 zvolil tieto dejiská. Takisto UEFA odmietla komentovať situáciu.Villar je prezident RFEF už 29 rokov, v máji ho bez protikandidáta zvolili do ôsmeho mandátu na ďalšie štyri roky na jej čele. Jeho zvýhodňovanie regionálnych šéfov z peňazí celonárodnej federácie má byť jeden z dôvodov vyšetrovania. Údajne si tým zháňal priazeň pre voľbu prezidenta. "Niektoré stretnutia reprezentácie mal naplánovať tak, aby vyplývajúce platby za služby a iné komerčné aktivity zvýhodnili jeho syna," povedal právnik špecializujúci sa na šport pre agentúru DPA.vyhlásil minister školstva, kultúry a športu Inigo Mendez de Vigo v národnej televízii. Španielska vláda ubezpečila, že všetky futbalové súťaže pôjdu napriek okolnostiam normálne. Zatknutia a prehliadky prišli iba dva dni pred valným zhromaždením RFEF, kde bude na programe schvaľovanie termínov ligovej sezóny 2017/2018. Stanovy federácie umožňujú, aby sa zhromaždenie uskutočnilo s tým, že prezidenta zastúpi jeden z viceprezidentov, tajomník alebo najvyššie postavený člen.