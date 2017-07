Žatva pokračuje, 11.júla sa na žatevnom výjazde zúčastní aj premiér

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) - Poľnohospodári v SR pokračujú v žatevných prácach. Do zberu úrody sa postupne zapájajú podniky aj z ďalších okresov Slovenska. Naďalej pokračuje sucho, čoho výsledkom je "zahorené" obilie s minimom jadra a s predpokladom nižších úrod. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Poľnohospodári v okrese Galanta podľa nej začali so žatevnými prácami v neobvykle skorom termíne. Na odštartovanie žatvy malo vplyv počasie.priblížila.priblížila.Upozornila zároveň, že podrobnejšie o žatevných prácach s doterajšími výsledkami, aj za jednotlivé regióny, bude v utorok (11.7.) informovať predseda SPPK Milan Semančík predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) a ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielu Matečnú (nominantka SNS) priamo na poliach počas žatevného výjazdu.dodala Holéciová.