Zatvorené obchody vyháňajú Slovákov za hranice, tvrdí analytik

Ilustračná snímka Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) – Zatvorené obchody počas dnešného sviatku vyháňajú Slovákov za nákupmi do blízkych zahraničných oblastí. Poukazuje na to analytik obchodu Ľubomír Drahovský.Na takéto situácie sa podľa neho treba pripraviť, nevylučuje zápchy. Dnešok by však pripisoval nielen snahe ľudí nakúpiť, ale i letnou sezónou.povedal Drahovský pre TASR.Nesúhlasí s tým, aby boli obchody počas sviatkov zatvorené. Pre slovenský maloobchod je to podľa neho odliv peňazí. Nepozdáva sa mu argument, že ľudia by mali počas sviatkov tráviť čas s rodinou a 'nie za pokladňou'.uviedol s tým, že na trávenie voľného času treba mať i finančné prostriedky.Podľa neho treba počas sviatkov zabezpečiť možnosť nákupu mimo štandardných obchodov s potraviny, spomenul napríklad čerpacie stanice.uviedol.Zo zákona zatvorené všetky obchody prináša novela Zákonníka práce, ktorá platí od júna tohto roku. Do praxe zavádza zatvorenie predajní počas sviatkov a niektorých dní pracovného pokoja, teda celkovo 15,5 dňa v roku.Výnimkou sú napríklad len čerpacie stanice či predajne na letiskách a staniciach, tiež lekárne alebo predajne suvenírov. Zákaz sa pritom vzťahuje len na predaj tovaru, otvorené tak môžu byť prevádzky poskytujúce služby, napríklad kadernícke a kozmetické salóny či požičovne.Celkovo majú byť podľa novely Zákonníka práce obchody povinne zatvorené 1. januára, 6. januára, na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, Veľkonočný pondelok, 1. mája, 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 24. decembra po 12. hodine, 25. decembra a 26. decembra.