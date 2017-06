Záujem Čechov o zahraničné dovolenky sa zvyšuje

Ilustračná snímka./span> Foto: TASR/AP

Praha 24. júna (TASR) - Rast platov opäť zvýšil záujem Čechov o zahraničné dovolenky. Sumy, ktoré za ne Česi vydajú, sa každoročne zvyšujú. V súčasnosti tretina Čechov minie za týždeň viac než 15.000 Kč (570,41 eura).V prieskume ČSOB pre MF Dnes cestovné kancelárie uviedli, že tento rok je výrazne vyšší záujem o dovolenky pri mori. Pravdepodobne už opadol strach z terorizmu aj z masových presunov utečencov.Navyše, ako uviedol marketingový riaditeľ CK Alexandria Petr Šťastný, ponuka zájazdov na poslednú chvíľu bola vlani omnoho obmedzenejšia a ceny oproti tým katalógovým príliš neklesli. Zákazníci na to zareagovali a tento rok nakupovali radšej v predpredajoch, keď je výber väčší.Napriek tomu sa mnohí Česi pri cestách do zahraničia držia pri zemi. Okolo 37 % rodín na ne minie menej než 10.000 Kč na osobu.povedal analytik ČSOB Petr Dufek.Veľký záujem je tento rok podľa cestovných kancelárií o grécke ostrovy a produktová riaditeľka CK Neckermann Lucie Lenochová očakáva, že v last minute ponukách by mohol byť záujem o Turecko či o Bulharsko.Porovnávač Top-Pojištění.cz ukazuje, že najobľúbenejšou destináciou na letnú dovolenku je Chorvátsko, kam sa uzatvorí 17 % poistných zmlúv. Česi tam strávia v priemere 10 dní. Nasleduje Slovensko s 15 % zmlúv a priemernou dĺžkou pobytu 5,5 dňa. Na treťom mieste je Taliansko s 10 % zmlúv a priemernou dĺžkou pobytu 9 dní.