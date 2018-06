Záujem o brigády klesá, problémy nájsť ľudí hlási najmä agrorezort

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 3. júna (TASR) - Firmy na Slovensku nemajú už problém len s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj s brigádnikmi. Záujem o mimosezónne i letné privyrobenie si klesá. A to aj napriek tomu, že rekordne nízka nezamestnanosť sa podpísala pod plošný rast miezd. Upozorňuje na to personálna agentúra Grafton Slovakia.potvrdzuje marketingová manažérka Graftonu pre Českú republiku a Slovensko Jitka Součková. Záujem o brigády pritom klesá nielen medzi študentmi, ale aj u dôchodcov.Najviac brigádnických pozícií je k dispozícii vo výrobe, logistických a zákazníckych centrách a obchode.priblížila Součková.Menší záujem o manuálne brigády je podľa nej aj preto, že firmy v čoraz väčšej miere umožňujú študentom platené stáže v nimi študovanom odbore a takéto pôsobenie je cenným prínosom pre profesijný životopis.dopĺňa Součková.Problémy nájsť brigádnikov pritom majú firmy najmä pri sezónnych prácach v agrorezorte.vysvetľuje Součková.Neplnoletí študenti hľadajú možnosť prázdninového zárobku predovšetkým v službách, obchode, cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii alebo vo výrobných firmách, ale len v nezmenovej prevádzke a s jednoduchými manuálnymi prácami. Brigády si zväčša koncipujú na jeden prázdninový mesiac.Naopak, študenti vysokých škôl vyhľadávajú dlhodobé brigády trvajúce dokonca aj počas semestrov. Aj z tohto dôvodu často brigádujú v mieste štúdia, nie trvalého bydliska.K aktuálnym trendom pri brigádach patria rôzne skrátené úväzky či práce vhodné ako doplnok k materskej dovolenke. Firmy umožňujú zvoliť si pracovné dni, prípadne čerpať krátkodobé voľno. Žiadané sú však aj nadčasy. Pribúdajú brigády v oblasti účtovníctva, spracovávania podkladov pre fakturáciu či nahrávania dát do informačných systémov.dodáva Součková. Len na porovnanie, v Prahe na niektorých brigádnických pozíciách momentálne atakuje hodinová mzda úroveň približne 5,8 eura.