Záujem o Dúbravku trvá, Newcastle údajne pripravuje Sparte novú ponuku

Na archívnej snímke slovenský brankár Martin Dúbravka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. januára (TASR) - Odchod slovenského brankára Martina Dúbravku do anglickej Premier League nie je definitívne uzavretý. O hráča Sparty Praha má naďalej eminentný záujem Newcastle United. Uviedol to v utorok internetový portál idnes.cz.Dvadsaťdeväťročný brankár sa momentálne pripravuje na jarnú časť so Spartou, už predtým však vedenie anglického klubu prišlo s ponukou hosťovania. To Pražania odmietli, Dúbravku boli ochotní iba predať. Podľa britských médií sa teraz tréner Newcastlu Rafael Benitez snaží opäť získať slovenského brankára, pričom Sparta by mohla za neho zinkasovať 150 miliónov korún (6 mil. eur). Slovenský reprezentant by mohol zo Sparty odísť už počas januárového prestupového termínu na hosťovanie, pričom by sa stal v júli definitívne hráčom Newcastlu.Počas jesennej časti odchytal Dúbravka za Spartu 11 zápasov, v šiestich udržal čisté konto.