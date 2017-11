Záujem o platby kartou v obchode rastie

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. novembra (TASR) - Počet platieb platobnými kartami v obchodoch rastie z roka na rok, a to dokonca rýchlejším tempom ako záujem o výbery hotovosti z bankomatov.Z údajov ČSOB vyplýva, že počet platieb na POS termináloch v obchodoch sa od začiatku roka zvýšil oproti vlaňajšku o 16 %, zatiaľ čo počet výberov hotovosti z bankomatov v rovnakom období poklesol o 1 %. Dynamicky rastie aj využívanie bezkontaktných platieb.hovorí Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB.Zároveň sa z roka na rok zvyšuje obľuba bezkontaktných platieb. Bezkontaktné platby tvorili aktuálne až 72-% podiel z celkového počtu POS platieb realizovaných klientmi ČSOB, zatiaľ čo vlani to bola necelá polovica. Priemerná výška takejto platby je 15,53 eura.Z prieskumu ČSOB a spoločnosti TNS Slovakia medzi generáciou mladých vyplýva, že kým medzi mladými vo veku od 16 do 19 rokov majú platobné karty iba 14-% zastúpenie, študenti vo veku od 20-26 rokov využívajú kartu v takmer tretine prípadov. V prípade mladých, ktorí už majú vlastný príjem, je tento podiel ešte vyšší.