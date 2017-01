Záujem o pôdu v Česku rastie, ceny sa minulý rok zvýšili o štvrtinu

Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. januára (TASR) - Priemerná cena za hektár poľnohospodárskej pôdy vzrástla minulý rok v Česku na 204.000 Kč (7549,68 eura). Medziročne to znamená rast zhruba o 25 %. Rast sa ale týkal najmä 1. polroka minulého roka, v 2. polroku začali ceny stagnovať.Sumy vyplácané za pôdu zvyšuje nielen záujem samotných farmárov, ale aj investičných fondov, ktoré sa v posledných rokoch podieľajú na takmer polovici obchodov. Ako uviedol predseda Zemědělského zvazu Martin Pýcha, práve tlak zo strany poľnohospodárskych investorov a aj investičných fondov vyvoláva reakciu farmárov. Nákupom pôdy chcú zabrániť tomu, aby ich niekto časom z doteraz prenajatej pôdy vytlačil. Na investíciách do pôdy sa tak obe skupiny podieľajú približne 50 %.S rastom cien stúpa aj objem poskytovaných úverov. Moneta (skôr GE) Money Bank, ktorá je jednotkou na trhu vo financovaní poľnohospodárstva s viac než tretinovým podielom, len za 1. polrok 2016 poskytla úvery na nákup poľnohospodárskej pôdy vo výške 732 miliónov Kč. Medziročne to znamenalo rast o 35 %. Za celý rok by to malo byť 1,5 miliardy Kč. Ešte v roku 2011 to bolo len 200 miliónov Kč, približne sedemkrát menej.