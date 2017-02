Záujem o prepravu áut vo vlakoch ZSSK vlani vzrástol o 1600 vozidiel

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 6. februára (TASR) - Preprava áut v autovlakoch štátneho dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) rastie. Celkový počet prepravených vozidiel vlani medziročne stúpol o 1600 vozidiel. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Uvedenú službu ZSSK ponúka vo vnútroštátnej preprave medzi mestami Bratislava – Humenné a v medzinárodnej preprave na trase Humenné – Košice – Poprad – Praha a späť. Denne na týchto trasách premáva osem autovlakov, ďalšie dva pribúdajú vo vybrané dni.V minulom roku ZSSK prepravila viac ako 17.000 vozidiel (z toho 1350 motoriek), k tomu viac ako 30.000 osôb. Vzrástol aj počet prepravených vozidiel v medzinárodnej doprave medzi ZSSK a Českými dráhami (ČD). Zavedenie trasy z Humenného do Prahy v októbri 2015 prispelo podľa Kováča k medziročnému nárastu celkového počtu o 1600 prepravených vozidiel. O 30 % sa zvýšila aj vnútroštátna preprava vozidiel na trase Bratislava – Humenné a späť. To je o 300 prepravených vozidiel viac ako v predchádzajúcom roku.priblížil člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček.Od septembra 2016 vo vnútroštátnej preprave a od decembra 2016 aj v medzištátnej preprave bola zavedená tiež preprava trojkolesových a štvorkolesových motoriek.