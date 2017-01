Záujem o refinancovanie sa zvýšil o tretinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. januára (TASR) - V roku 2016 sa zvyšoval záujem klientov nielen o spotrebné úvery, ale aj úvery určené na refinancovanie. ČSOB zaevidovala vlani 38-% medziročný nárast záujmu o spotrebné úvery určené na splatenie už existujúcich finančných záväzkov.Vývoj úrokov v minulom roku prial tým, ktorí si potrebovali požičať. Napríklad, na konci novembra dosiahla ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) na slovenskom bankovom trhu pri nových spotrebných úveroch vôbec najnižšiu úroveň a to 9,94 % p.a.hovorí riaditeľka Odboru retailového segmentu ČSOB Andrea Lazar.Výhodou je aj to, že klient si môže v tejto situácii skonsolidovať aj svoje načerpané limity na kreditných kartách či v debete na účte, pretože aj tieto produkty môžu byť nahradené novým úverom.Nižšia sadzba nie je jedinou výhodou refinancovania. Klient vďaka tomu, že spláca iba jeden záväzok, získava lepší prehľad vo svojich financiách. Navyše, po dohode s bankou si môže výšku svojich mesačných splátok pri refinancovaní aj zvýšiť a úver tak splatiť rýchlejšie, alebo naopak, znížiť a predĺžiť obdobie splácania.Klient, ktorý chce refinancovať, by si mal vopred overiť podmienky a celkové náklady spojené so splácaním a vybavením úveru. RPMN by mala byť nižšia ako pri existujúcich úveroch. V opačnom prípade pre neho refinancovanie nemá zmysel, pretože reálne neušetrí. Okrem nižšej splátky by si mal overiť aj ďalšie poplatky, napríklad poplatok za spracovanie, poistenie úveru a podobne. Tie totiž môžu úver predražiť aj napriek nižšej úrokovej sadzbe.