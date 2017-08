Záujem o sedačky z krupinského závodu Lind Mobler sa zvyšuje

Čalúnenie sedačky, ilustračné foto Foto: Teraz.sk/Lind Mobler Foto: Teraz.sk/Lind Mobler

Krupina 22. augusta (TASR) - O sedacie súpravy z krupinského závodu spoločnosti Lind Mobler je z roka na rok väčší záujem. Zástupcovia spoločnosti počítajú tento rok s medziročným nárastom výroby asi o 15 percent. V Krupine dnes vyrobia až 3000 sedačiek týždenne.Spoločnosť má však, podobne ako veľa iných na Slovensku, problém získať nových zamestnancov s odbornými zručnosťami." uviedla pre TASR personalistka spoločnosti Martina Belová.Pre duálny systém vzdelávania sa preto spojili so SOŠ drevárskou vo Zvolene.priblížila.Firma síce na začiatok chcela takto vzdelávať osem žiakov, avšak ani tento pomerne nízky počet sa jej nepodarilo naplniť. Podľa zástupcu SOŠ drevárskej Petra Leštacha do duálneho systému vzdelávania u krupinskej firmy je prihlásených pre školský rok 2017/2018 päť študentov.podotkla Belová.Lind Mobler je s viac ako 600 zamestnancami najväčším zamestnávateľom v okrese Krupina. Moderné sedačky a kreslá odtiaľ putujú do západnej a severnej Európy, ale aj do Austrálie, Japonska, na Nový Zéland a do arabských krajín.Spoločnosť založil v 60. rokoch 20. storočia ako rodinnú firmu dánsky podnikateľ Mogens Lind. Okrem Dánska fungovali závody aj v Kanade, Južnej Amerike a od roku 2000 aj na Slovensku - v Krupine. Po smrti majiteľa sa jeho potomkovia rozhodli podnik predať, a tak do neho vstúpil dnešný majiteľ, nemecká spoločnosť 3C Gruppe. Táto firma funguje od roku 1991 a s čalúneným nábytkom má bohaté skúsenosti. V centrále a v prevádzkach v strednej Európe dnes zamestnáva viac ako 1500 ľudí.